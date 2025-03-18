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«Мама вышла на работу, чтобы дети не голодали» — раскрылись новые детали гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии

«Мама вышла на работу, чтобы дети не голодали» — раскрылись новые детали гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии

21:33, 18 мар 2025

В селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошла чудовищная трагедия в ночь на 18 марта. При пожаре в квартире двухэтажного дома погибли пятеро малолетних детей и 33-летний мужчина. Мать детей в это время была на ночной смене в клубе "Евразия". О подробностях происшествия рассказала сестра погибшей Наталья в беседе с "КП-Уфа".

БЕЗ КОПЕЙКИ В КАРМАНЕ

Жизнь 33-летней Юлии Лаврентьевой последние месяцы превратилась в настоящий ад. Пособия на детей перестали выплачивать, а дома ждали пять ртов: семилетняя дочка, близняшки пяти лет и трехлетние двойняшки-мальчики.

"Два месяца без денег — это страшно. Мы с мужем помогали чем могли, но этого не хватало. Пришлось ей устроиться в ночную смену в клуб в Давлеканово. Днем с детьми сидеть некому, а так хоть на хлеб зарабатывала", — вздыхает сестра Наталья.

До города всего 12 километров. Юля уезжала в десять вечера, возвращалась в шесть утра. Детей оставляла на 33-летнего сожителя, который не был им биологическим отцом, но относился к малышам нормально.

"Он иногда выпивал, но в ту ночь был трезвый, так Юля говорила. Привычки курить в постели у него не было", — отмечает сестра погибшего.

ПОЖАР НАЧАЛСЯ С КУХНИ

Когда Наталья с мужем приехали на место трагедии, сразу предположили: причина в проводке.

"У них натяжные потолки стояли, а вся проводка под ними спрятана. Видимо, где-то замкнуло, потолки начали тлеть. Все началось с кухни", — рассказывает женщина.

Сейчас тела детей отправили на экспертизу в Уфу. Безутешная мать и родственники готовятся к похоронам. Средства собирают всем миром.

"В деревне, где я живу, почти все откликнулись. Люди помогают, кто сколько может", — говорит Наталья.

ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ В 33 ГОДА

История Юлии Лаврентьевой — это летопись борьбы многодетной матери за выживание. За свои 33 года женщина родила восьмерых детей. Трое старших с ней не жили.

"Двое мальчишек, 10 и 12 лет, живут с отцом в Шакше. Старшей дочери 14, она с отцом и бабушкой в Чуюнчи-Николаевке", — поясняет сестра многодетной матери.

Жизнь Юлии — сплошные переезды. В квартире, где случился пожар, она поселилась, когда старшей из погибших девочек было полтора года. Потом жила в Давлеканово, а около двух лет назад вернулась обратно в село.

"У нее постоянные попытки построить отношения заканчивались разрывами. Единственной целью было поднять на ноги пятерых малышей", — вспоминает Наталья.

ГОТОВИЛА ЕДУ У СОСЕДЕЙ

Несмотря на трудности, дети не были предоставлены сами себе. Старшая ходила в школу, младшие — в детский сад. Но бытовые проблемы накрывали с головой.

"У нее постоянно копились долги по коммуналке. Из-за маленьких детей на работу выйти было невозможно. Бывало, что отключали газ и электричество за неуплату. Поэтому она какое-то время жила в Давлеканово — там проще", — рассказывает сестра.

В этом году у Юли снова образовался долг — пять тысяч за газ. Газовую плиту отключили, и женщине приходилось готовить еду для пятерых детей у соседей.

"Большое им спасибо, что разрешали. Вы представляете — пятеро детей, а плиту отключили?" — возмущается Наталья.

СЛЕДСТВИЕ РАЗБИРАЕТСЯ

Сейчас Юлия находится в шоковом состоянии, с ней работают психологи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование взято на контроль в региональном аппарате СКР по Башкирии.

Эксперты должны установить, что именно привело к трагедии: неисправность проводки, газового оборудования или человеческий фактор. Но это уже не вернет матери пятерых погибших детей ее самое дорогое — их жизни.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Давлекановский район пожар в Давлекановском районе
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