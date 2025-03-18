«Мама вышла на работу, чтобы дети не голодали» — раскрылись новые детали гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии
21:33, 18 мар 2025
В селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошла чудовищная трагедия в ночь на 18 марта. При пожаре в квартире двухэтажного дома погибли пятеро малолетних детей и 33-летний мужчина. Мать детей в это время была на ночной смене в клубе "Евразия". О подробностях происшествия рассказала сестра погибшей Наталья в беседе с "КП-Уфа".
БЕЗ КОПЕЙКИ В КАРМАНЕ
Жизнь 33-летней Юлии Лаврентьевой последние месяцы превратилась в настоящий ад. Пособия на детей перестали выплачивать, а дома ждали пять ртов: семилетняя дочка, близняшки пяти лет и трехлетние двойняшки-мальчики.
До города всего 12 километров. Юля уезжала в десять вечера, возвращалась в шесть утра. Детей оставляла на 33-летнего сожителя, который не был им биологическим отцом, но относился к малышам нормально.
ПОЖАР НАЧАЛСЯ С КУХНИ
Когда Наталья с мужем приехали на место трагедии, сразу предположили: причина в проводке.
Сейчас тела детей отправили на экспертизу в Уфу. Безутешная мать и родственники готовятся к похоронам. Средства собирают всем миром.
ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ В 33 ГОДА
История Юлии Лаврентьевой — это летопись борьбы многодетной матери за выживание. За свои 33 года женщина родила восьмерых детей. Трое старших с ней не жили.
Жизнь Юлии — сплошные переезды. В квартире, где случился пожар, она поселилась, когда старшей из погибших девочек было полтора года. Потом жила в Давлеканово, а около двух лет назад вернулась обратно в село.
ГОТОВИЛА ЕДУ У СОСЕДЕЙ
Несмотря на трудности, дети не были предоставлены сами себе. Старшая ходила в школу, младшие — в детский сад. Но бытовые проблемы накрывали с головой.
В этом году у Юли снова образовался долг — пять тысяч за газ. Газовую плиту отключили, и женщине приходилось готовить еду для пятерых детей у соседей.
СЛЕДСТВИЕ РАЗБИРАЕТСЯ
Сейчас Юлия находится в шоковом состоянии, с ней работают психологи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование взято на контроль в региональном аппарате СКР по Башкирии.
Эксперты должны установить, что именно привело к трагедии: неисправность проводки, газового оборудования или человеческий фактор. Но это уже не вернет матери пятерых погибших детей ее самое дорогое — их жизни.
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