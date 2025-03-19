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В Башкирии затопило деревню — эвакуировали больше 100 человек

В Башкирии затопило деревню — эвакуировали больше 100 человек

09:10, 19 мар 2025

В ночь на 19 марта в Архангельском районе Башкирии объявили режим ЧС — река Инзер вышла из берегов и затопила дворы жителей деревни Азово. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

К утру спасатели вывезли из подтопленной зоны 103 человека, среди которых 20 детей. Большинство эвакуированных — 80 взрослых и 17 детей — разместили в пункте временного пребывания, где им организовали горячее питание и предоставили всё необходимое.

На месте работают 90 специалистов, задействовано 39 машин и спецтехники. Беспилотник, запущенный над рекой, выявил причину бедствия — ледяной затор длиной около 300 метров. Сейчас экстренные службы решают, можно ли применить взрывчатку для ликвидации ледяной пробки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Архангельский район паводок
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