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В Башкирии пьяный водитель устроил массовое ДТП на «Лексусе» — пострадала школьница

В Башкирии пьяный водитель устроил массовое ДТП на «Лексусе» — пострадала школьница

09:52, 19 мар 2025

В башкирском городе Октябрьский произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадала 11-летняя девочка. Инцидент случился вечером 18 марта на пересечении улиц Герцена и Девонской. Информацию подтвердила пресс-служба ГИБДД республики.

45-летний водитель на Lexus GS, изрядно приняв спиртное (0,705 мг/л), на светофоре и влетел в стоящую Lada Granta. Эффект домино не заставил себя ждать — «Гранта» врезалась в Priora, та толкнула вперёд ещё одну «Гранту».

Далее «Лексус» по инерции вылетел на встречку и протаранил Volkswagen Tiguan, в котором находилась школьница. Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

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21-летний водитель Lada Largus устроил ДТП в Уфе: пострадали женщина и ребенок

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21-летний водитель Lada Largus устроил ДТП в Уфе: пострадали женщина и ребенок
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Октябрьский дтп Октябрьский
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