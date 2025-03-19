60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО

14:04, 19 мар 2025

Во вторник утром, 18 марта, в деревне Тляумбетово Кугарчинского района Башкирии поймали нетрезвого водителя школьного автобуса. 60-летний мужчина перевозил 15 детей в состоянии опьянения. Об этом сообщил глава республиканской ГАИ Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.

Автобус с опознавательными знаками «Дети» остановили сотрудники Госавтоинспекции. Алкотестер показал 0,823 мг/л — мужчина был серьёзно пьян. В салоне находились ученики 5-7 классов, которые ехали на занятия из деревни Азнагулово и хутора Черниговский.

Нетрезвого шофёра тут же отстранили от управления транспортом. На него составили административный протокол. Досталось и ответственным лицам — против должностных и юридических лиц, допустивших пьяного водителя к перевозке детей, также возбудили административные дела.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео