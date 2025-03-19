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В Башкирии реки выходят из берегов - жителям советуют готовиться к эвакуации

В Башкирии реки выходят из берегов - жителям советуют готовиться к эвакуации

14:32, 19 мар 2025

Горные районы Башкирии на грани подтопления - уровень воды в реках Инзер, Лемеза и верховьях Сима стремительно растет после недавних осадков. Об этом 19 марта предупредил глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, опираясь на сводки "Башкирского УГМС".

Критическая ситуация ожидается с завтрашнего дня. На Симе возможны ледяные заторы, резкие подъемы воды и выход реки на пойму. Под угрозой затопления оказались несколько населенных пунктов. Не исключены повреждения дорожной инфраструктуры - мосты и дороги могут не выдержать напора стихии.

Жителям рекомендуют быть начеку и при возникновении опасности немедленно звонить по номеру "112".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: паводок
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