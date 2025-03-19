В Уфе прозвучала тревога: из ТЦ «Планета» экстренно эвакуировали посетителей

15:39, 19 мар 2025

В среду из торгового центра «Планета» в Уфе спешно вывели всех посетителей и персонал после срабатывания пожарной сигнализации.

К зданию оперативно прибыли пожарные расчёты. Очевидцы сообщают, что эвакуация началась после громкого звука тревоги.

Прибывшие на место сотрудники МЧС тщательно обследовали помещения, но источник возгорания так и не был обнаружен. Как выяснилось, сигнализация сработала ложно.

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Автор: Семен Подгорный