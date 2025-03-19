Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе прозвучала тревога: из ТЦ «Планета» экстренно эвакуировали посетителей

В Уфе прозвучала тревога: из ТЦ «Планета» экстренно эвакуировали посетителей

15:39, 19 мар 2025

В среду из торгового центра «Планета» в Уфе спешно вывели всех посетителей и персонал после срабатывания пожарной сигнализации.

К зданию оперативно прибыли пожарные расчёты. Очевидцы сообщают, что эвакуация началась после громкого звука тревоги.

Прибывшие на место сотрудники МЧС тщательно обследовали помещения, но источник возгорания так и не был обнаружен. Как выяснилось, сигнализация сработала ложно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе выяснили причины аварии с трамвайным вагоном

Читайте также:

В Уфе выяснили причины аварии с трамвайным вагоном
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии напомнили о праве на неполный рабочий день для родителей и опекунов
Общество в Башкирии
В Башкирии напомнили о праве на неполный рабочий день для родителей и опекунов
Проверят коммунальщиков: в Стерлитамаке наледь чуть не убила женщину с ребенком
Человек и закон в Башкирии
Проверят коммунальщиков: в Стерлитамаке наледь чуть не убила женщину с ребенком
В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики
Общество в Башкирии
В Башкирии из-за паводка ограничили движение по дорогам в двух районах республики
Из уфимского ТЦ «Мега» эвакуировали 1000 посетителей
Происшествия в Башкирии
Из уфимского ТЦ «Мега» эвакуировали 1000 посетителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok