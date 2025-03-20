Детсады Уфы проверяют из-за сообщений о минировании
14:05, 20 мар 2025
Утром 20 марта в пяти районах Уфы началась массовая проверка детских садов из-за анонимных угроз о минировании. Об этом сообщили в городской администрации.
По информации мэрии, неизвестные прислали электронные письма с угрозами в отделы образования Демского и Ленинского районов. В сообщениях говорилось, что все детские сады в этих районах заминированы. Такие же угрозы получили два дошкольных учреждения в Октябрьском и одно в Кировском районе.
Правоохранители уже работают на местах и обследуют территории детсадов. Полиция начала проверку по факту ложных сообщений об опасности.
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Автор: Семен Подгорный
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