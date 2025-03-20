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Детсады Уфы проверяют из-за сообщений о минировании

Детсады Уфы проверяют из-за сообщений о минировании

14:05, 20 мар 2025

Утром 20 марта в пяти районах Уфы началась массовая проверка детских садов из-за анонимных угроз о минировании. Об этом сообщили в городской администрации.

По информации мэрии, неизвестные прислали электронные письма с угрозами в отделы образования Демского и Ленинского районов. В сообщениях говорилось, что все детские сады в этих районах заминированы. Такие же угрозы получили два дошкольных учреждения в Октябрьском и одно в Кировском районе.

Правоохранители уже работают на местах и обследуют территории детсадов. Полиция начала проверку по факту ложных сообщений об опасности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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