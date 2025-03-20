Пропавший 45 дней назад житель Кумертау найден погибшим
14:38, 20 мар 2025
В Башкирии завершились поиски 37-летнего Евгения Федорова из Кумертау, который пропал 5 февраля 2025 года. Сегодня, 20 марта, волонтёры "Лиза Алерт" сообщили трагическую новость в своих соцсетях: "Найден. Погиб".
Почти два месяца полиция и добровольцы искали мужчину по всей республике, но безрезультатно. Обстоятельства гибели Евгения не раскрываются. Поисковая операция официально завершена.
Федоров числился пропавшим без вести около 45 дней. Близкие всё это время надеялись на благополучный исход поисков, но чуда не произошло.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт
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