В Уфе потушили загоревшийся на ходу микроавтобус
16:06, 20 мар 2025
В Кировском районе Уфы на улице Софьи Перовской сегодня утром, 20 марта, загорелся микроавтобус Форд Транзит. По информации пресс-службы МЧС Башкирии, инцидент произошел прямо во время движения.
На место оперативно прибыли огнеборцы, которые оперативно ликвидировали пламя. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причины возгорания устанавливаются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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