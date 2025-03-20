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В Уфе потушили загоревшийся на ходу микроавтобус

В Уфе потушили загоревшийся на ходу микроавтобус

16:06, 20 мар 2025

В Кировском районе Уфы на улице Софьи Перовской сегодня утром, 20 марта, загорелся микроавтобус Форд Транзит. По информации пресс-службы МЧС Башкирии, инцидент произошел прямо во время движения.

На место оперативно прибыли огнеборцы, которые оперативно ликвидировали пламя. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причины возгорания устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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