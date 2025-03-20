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В Башкирии расследуют смерть жительницы Нефтекамска от тяжких телесных повреждений

В Башкирии расследуют смерть жительницы Нефтекамска от тяжких телесных повреждений

20:29, 20 мар 2025

В Нефтекамске найдена мертвой местная жительница. По данным пресс-службы республиканского СК, правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Силовики выехали на место ЧП, где провели детальный осмотр и пообщались со свидетелями. Для выяснения точных обстоятельств гибели назначили судмедэкспертизу — специалистам предстоит установить характер повреждений и их связь с наступлением смерти.

В поле зрения следователей сразу попал гражданский муж погибшей. Мужчину уже задержали — по версии правоохранителей, именно он мог нанести женщине травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, после завершения которых станет возможна юридическая квалификация инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск убийство
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