В Уфе скончался отец пропавшего без вести мальчика Дамира Адигамова

21:47, 20 мар 2025

Сегодня, 20 марта, в башкирское село Емметово прибыли участники телешоу «Битва сильнейших» Александр Шепс, Виктория Райдос и Артем Краснов. Как передает UFA1.RU, мать пропавшего год назад 14-летнего Дамира Адигамова попыталась добиться помощи у одного из экстрасенсов.

Гузель Адигамова, не скрывая слез, вышла из толпы к Артему Краснову. Женщина призналась, что уже пыталась связаться с ним в Москве, но безуспешно. Однако реакция молодого эзотерика оказалась прохладной — он молча сел в машину и уехал не сказав ни слова. К другим медиумам мать обращаться не решилась, посчитав, что реакция будет аналогичной.

Трагедия семьи Адигамовых усугубилась тем, что отец пропавшего Дамира не выдержал стресса и скончался во время поисков сына.

Напомним, 30 марта прошлого года, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев перестали выходить на связь. Оба занимались спортивным туризмом в центре «Меридиан» и незадолго до исчезновения стали победителями соревнований «Туристская лыжня-2024». После занятий в субботу они отправились гулять в район детского лагеря «Чайка» и пропали.

Родители сначала искали детей самостоятельно, но затем обратились к спасателям и полиции. На следующий день в лесу нашли рюкзаки школьников, а правоохранители возбудили уголовное дело.

Только на 58-й день поисков на берегу реки Белой обнаружили тело Павла Паличева. Родители опознали сына. Поиски Дамира продолжались до ноября, когда их временно приостановили. Спустя год семья по-прежнему не теряет надежды найти мальчика.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети