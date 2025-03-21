В Уфе ведутся работы по ликвидации ледового затора на реке Белой у Монумента Дружбы

14:14, 21 мар 2025

21 марта сотрудники МЧС Башкирии и Госкомитета РБ по ЧС обнаружили серьезный затор льда на реке Белой возле Монумента Дружбы в Уфе. Обследование проводилось с вертолета Ка-32.

По информации пресс-службы регионального МЧС, уровень воды достиг отметки 410 сантиметров. До критической точки в 600 см, когда вода выходит на пойму, еще далеко. Непосредственной угрозы затопления домов у Бельского моста пока нет.

Городские службы уже приступили к защитным мероприятиям. На набережной началась отсыпка песком. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы активно борются с ледяными заторами, раскалывая лед. От взрывных работ решено отказаться — они запрещены рядом с жилыми домами и мостовыми конструкциями.

Ситуация осложняется тем, что еще один ледяной затор образовался у Затонского моста на изгибе реки. Если оба ледяных массива соединятся, под угрозой подтопления окажутся низинные территории Нижегородки и Кооперативной поляны.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС