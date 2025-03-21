Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе ведутся работы по ликвидации ледового затора на реке Белой у Монумента Дружбы

В Уфе ведутся работы по ликвидации ледового затора на реке Белой у Монумента Дружбы

14:14, 21 мар 2025

21 марта сотрудники МЧС Башкирии и Госкомитета РБ по ЧС обнаружили серьезный затор льда на реке Белой возле Монумента Дружбы в Уфе. Обследование проводилось с вертолета Ка-32.

По информации пресс-службы регионального МЧС, уровень воды достиг отметки 410 сантиметров. До критической точки в 600 см, когда вода выходит на пойму, еще далеко. Непосредственной угрозы затопления домов у Бельского моста пока нет.

Городские службы уже приступили к защитным мероприятиям. На набережной началась отсыпка песком. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы активно борются с ледяными заторами, раскалывая лед. От взрывных работ решено отказаться — они запрещены рядом с жилыми домами и мостовыми конструкциями.

Ситуация осложняется тем, что еще один ледяной затор образовался у Затонского моста на изгибе реки. Если оба ледяных массива соединятся, под угрозой подтопления окажутся низинные территории Нижегородки и Кооперативной поляны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Уфа паводок
Читайте также

В Башкирии подтопленными остаются 10 участков автодорог и 3 низководных моста
Общество в Башкирии
В Башкирии подтопленными остаются 10 участков автодорог и 3 низководных моста
Спасатели Башкирии сообщили об уровнях рек Ай и Белой
Происшествия в Башкирии
Спасатели Башкирии сообщили об уровнях рек Ай и Белой
В Башкирии паводком оказались затоплены 7 дорог
Общество в Башкирии
В Башкирии паводком оказались затоплены 7 дорог
Уровень воды в реках Уфы продолжает расти: подтоплены новые территории
Происшествия в Башкирии
Уровень воды в реках Уфы продолжает расти: подтоплены новые территории


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok