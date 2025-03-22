Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии школьный автобус с 20 детьми попал в аварию

В Башкирии школьный автобус с 20 детьми попал в аварию

12:33, 22 мар 2025

На дороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Башкирии произошло столкновение легковушки со школьным автобусом, в котором находились 20 школьников. Об аварии сообщила пресс-служба ГИБДД республики.

Согласно данным ведомства, водитель ВАЗ-21099 решил обогнать транспорт, проигнорировав запрещающий знак. Выехав на встречную полосу, он врезался в школьный ПАЗ, двигавшийся в том же направлении. Автобус возвращал детей в село Дурасово после патриотического мероприятия в Чишмах.

Никто из пассажиров не пострадал. Родители тут же прибыли на место ДТП и забрали своих детей. В отношении нарушителя правил дорожного движения составлен административный протокол, сообщили в Госавтоинспекции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии пьяный водитель устроил массовое ДТП на «Лексусе» — пострадала школьница

Читайте также:

В Башкирии пьяный водитель устроил массовое ДТП на «Лексусе» — пострадала школьница
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: ДТП
Читайте также

Автобус с детьми попал в аварию в Башкортостане
Происшествия в Башкирии
Автобус с детьми попал в аварию в Башкортостане
Школьный автобус попал в ДТП с грузовиком под Уфой, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Школьный автобус попал в ДТП с грузовиком под Уфой, есть пострадавшие
В Башкирии школьный автобус с детьми опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьный автобус с детьми опрокинулся в кювет
Гострудинспекция проверяет ДТП со школьным автобусом в Балтачевском районе Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Гострудинспекция проверяет ДТП со школьным автобусом в Балтачевском районе Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok