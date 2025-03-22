В Башкирии школьный автобус с 20 детьми попал в аварию

12:33, 22 мар 2025

На дороге Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки в Башкирии произошло столкновение легковушки со школьным автобусом, в котором находились 20 школьников. Об аварии сообщила пресс-служба ГИБДД республики.

Согласно данным ведомства, водитель ВАЗ-21099 решил обогнать транспорт, проигнорировав запрещающий знак. Выехав на встречную полосу, он врезался в школьный ПАЗ, двигавшийся в том же направлении. Автобус возвращал детей в село Дурасово после патриотического мероприятия в Чишмах.

Никто из пассажиров не пострадал. Родители тут же прибыли на место ДТП и забрали своих детей. В отношении нарушителя правил дорожного движения составлен административный протокол, сообщили в Госавтоинспекции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ