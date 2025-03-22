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Уровень реки Белая в Уфе поднялся на 124 см за сутки — Башгидромет

Уровень реки Белая в Уфе поднялся на 124 см за сутки — Башгидромет

12:41, 22 мар 2025

Уровень реки Белая в районе Уфы резко подскочил на 124 см за сутки, сообщает Башгидромет. Сейчас вода достигла отметки 511 см — до критической точки в 600 см, когда река выйдет из берегов, остаётся 89 см.

Вчера жители столицы Башкирии наблюдали мощный ледоход. У Монумента Дружбы перед поворотом реки образовался затор, который экстренно ликвидировали городские службы в тот же вечер.

Тревожная ситуация наблюдается и на других водных артериях региона. По данным гидропоста в Шакше, река Уфа поднялась на 66 см и сейчас находится на отметке 414 см (до пойменного разлива остается 4 метра). Уровень реки Дёма увеличился на 5 см и составляет 388 см, при этом критическая отметка начинается с 520 см.

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В Уфе ведутся работы по ликвидации ледового затора на реке Белой у Монумента Дружбы

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: паводок
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