На улице Пушкина в Уфе потушили пожар в жилом доме

12:40, 23 мар 2025

Минувшей ночью, 23 марта, в Уфе на улице Пушкина вспыхнул серьезный пожар. По данным МЧС Башкирии, возгорание произошло в двухквартирном доме.

Пламя грозило перекинуться на соседние здания. Спасатели эвакуировали пятерых жильцов, еще семеро покинули горящий дом самостоятельно. К счастью, никто не пострадал и медицинская помощь не потребовалась.

На борьбу с огнем были брошены значительные силы: более 20 специалистов и 8 единиц техники. Благодаря оперативным действиям пожарных, пламя удалось укротить. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ