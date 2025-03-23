В Башкирии загорелся торговый комплекс

12:57, 23 мар 2025

В Нефтекамске загорелся торговый комплекс "Центральный" на улице Парковой, 2, информирует республиканское МЧС. Огонь вспыхнул в отделе бытовой техники и быстро распространился на соседние помещения.

Всех находившихся в здании - и покупателей, и персонал - оперативно вывели наружу. Информация о пострадавших не поступало.

Спасатели работают в усиленном режиме - на борьбу с пламенем брошены более 40 огнеборцев и 16 единиц спецтехники. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. Общая площадь торгового комплекса составляет 3,5 тысячи "квадратов".

Прокуратура уже начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности. На место происшествия выехал заместитель городского прокурора Айнур Ханов.

Позже стало известно, что открытое горение полностью ликвидировано. Из здания эвакуировали 265 человек. Причины инцидента установят специалисты МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ