В Башкирии пропал мужчина с ребенком

15:05, 23 мар 2025

В Нефтекамске объявлены поиски 34-летнего Дениса Пакриева и 4-летнего Богдана Жижина, которые вышли из дома 22 марта и до сих пор не вернулись. Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Маленький Богдан имеет рост около 90 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения ребенок был в темно-синей куртке, серых штанах, черных сапогах и разноцветной шапке.

Денис Пакриев ростом 165 сантиметров, среднего телосложения, с черными волосами и карими глазами. Мужчина ушел в коричневых джинсах и темно-синей куртке.

Поисковики просят всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, сообщить по телефону 8 800 700 54 52.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети