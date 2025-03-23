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В Башкирии из реки достали тело пенсионерки с деменцией

В Башкирии из реки достали тело пенсионерки с деменцией

19:15, 23 мар 2025

Возле деревни Ирсаево в Мишкинском районе Башкирии обнаружили тело пожилой женщины в реке Иняк.

Как сообщили в МЧС республики, погибшей оказалась 76-летняя пенсионерка, которая пропала 20 марта.

Известно, что женщина страдала деменцией. На место происшествия прибыла оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Мишкинский район происшествия в Мишкинском районе
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