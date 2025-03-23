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МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе

МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе

21:52, 23 мар 2025

В селе Старый Варяш Янаульского района Башкирии произошёл пожар в частном доме на Центральной улице.

Как сообщает МЧС республики, огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и справились с пламенем.

При разборе конструкций пожарные обнаружили тело 55-летнего хозяина дома.

Причины трагедии и обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами.

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В Башкирии загорелся торговый комплекс

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Янаульский район пожар в Янаульском районе
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