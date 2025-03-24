Двое мужчин погибли при пожаре в доме в Уфе

10:05, 24 мар 2025

В Уфе на улице Искры произошел смертельный пожар в одноэтажном доме, в результате которого погибли два человека. Инцидент случился накануне, о происшествии сообщила пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Пламя охватило 40 квадратных метров жилого строения. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно приступили к ликвидации возгорания. Во время тушения и последующего разбора конструкций спасатели обнаружили тела двух мужчин. Прибывшие медики лишь констатировали смерть обоих.

На месте трагедии работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа, которые выясняют точную причину возникновения пожара и все обстоятельства случившегося.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять заряжающиеся телефоны, потушенные сигареты, не перегружать электросеть и не оставлять без присмотра включенные обогревательные приборы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ