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Кроссоверы столкнулись лоб в лоб в Уфе

Кроссоверы столкнулись лоб в лоб в Уфе

10:45, 24 мар 2025

Вечером 23 марта на пересечении улиц Александра Невского и Калинина в Уфе произошло столкновение двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По информации ведомства, 59-летний водитель Renault Duster, совершая поворот, врезался во встречный Nissan Tiida. В результате происшествия пострадал сам виновник аварии — его доставили в медицинское учреждение с различными повреждениями. После оказания необходимой помощи мужчину отпустили домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

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В Уфе потушили загоревшийся на ходу микроавтобус

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа дтп в уфе
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