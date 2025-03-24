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В Уфе пламя с бани перекинулось на жилой дом

В Уфе пламя с бани перекинулось на жилой дом

11:36, 24 мар 2025

Сегодня ранним утром, 24 марта, в столице Башкортостана на улице Казарес вспыхнул серьезный пожар. По информации пресс-службы МЧС региона, огонь охватил баню и гаражное помещение, находившиеся под единой кровлей.

Пламя стремительно перекинулось на соседний жилой дом, создав угрозу для местных жителей. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты оперативно приступили к борьбе с огнем и успешно локализовали возгорание. В настоящее время опасность для окружающих построек полностью устранена.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты МЧС проводят расследование для установления точных причин пожара.

За прошедшие выходные в республике зафиксировано еще 38 пожаров.

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Двое мужчин погибли при пожаре в доме в Уфе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа пожар в Уфе происшествия Уфа
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