17-летний житель Башкирии задержан после смертельной драки в клубе

14:06, 24 мар 2025

В Салавате 17-летний подросток задержан по подозрению в нанесении смертельных травм 38-летнему мужчине во время драки в развлекательном заведении. Инцидент произошел в ночь на 22 марта. Об этом информирует Следственный комитет Башкирии.

По данным следствия, в одном из ночных заведений Салавата между отдыхающими вспыхнул конфликт, который быстро перерос в массовую потасовку. В пылу драки несовершеннолетний нанес несколько ударов по голове 38-летнему посетителю. После полученных повреждений мужчина упал и ударился головой об асфальт. В бессознательном состоянии пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался, не приходя в сознание.

Следственные органы уже провели первичные процессуальные мероприятия с задержанным подростком. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении его под стражу. Параллельно следователи опрашивают всех участников инцидента, действиям которых также будет дана правовая оценка согласно законодательству.

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Автор: Семен Подгорный