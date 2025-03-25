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22-летняя девушка с ярко-рыжими волосами пропала в Башкирии

22-летняя девушка с ярко-рыжими волосами пропала в Башкирии

10:04, 25 мар 2025

В селе Минзитарово Иглинского района Башкирии пропала 22-летняя Анастасия Куенкова. Информацию о ее исчезновении распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан». Девушка ушла из дома вчера и до сих пор не вернулась.

Анастасию можно узнать по небольшому росту — 157 см, среднему телосложению, красно-рыжим волосам и голубым глазам. В последний раз ее видели в черной куртке с капюшоном, вязаной кофте с леопардовым принтом, черных спортивных штанах и черных кроссовках.

Поисковики обращаются ко всем, кто может располагать информацией о местонахождении Анастасии, с просьбой связаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. В отряде также подчеркнули, что для проведения поисковых мероприятий требуются волонтеры.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе поиск
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