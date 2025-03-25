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В Башкирии при пожаре в деревне Фомичево погиб мужчина

В Башкирии при пожаре в деревне Фомичево погиб мужчина

11:55, 25 мар 2025

В деревне Фомичево Уфимского района Башкирии полностью выгорел деревянный дом. В огне погиб 62-летний хозяин жилища. Информацию об инциденте предоставили в пресс-службе МЧС республики.

Пламя полностью уничтожило бревенчатое строение площадью 18 кв. метров. Тело пожилого мужчины обнаружили сотрудники пожарной службы при разборе обрушившихся конструкций. В настоящее время специалист МЧС проводит расследование для выяснения причин возгорания.

По сводкам ведомства, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 17 пожаров и одно происшествие на воде. Также спасатели выезжали на помощь при ликвидации последствий автоаварии.

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Неисправность электропроводки привела к гибели пожилого мужчины в Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфимский район пожар в Уфимском районе
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