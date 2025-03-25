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В Башкирии мужчина чудом выжил после встречи с медведицей

В Башкирии мужчина чудом выжил после встречи с медведицей

14:20, 25 мар 2025

В Башкирии мужчина попал в больницу после нападения медведицы, защищавшей своих детёнышей. Инцидент произошёл 22 марта в лесу Бурзянского района, о чём сообщили в районной больнице.

Пациент рассказал медикам, что отправился в лес за берёзовым соком, где случайно наткнулся на медвежат. Разъярённая мать немедленно бросилась на защиту потомства. В отчаянной попытке спасти свою жизнь мужчина отбивался топором, что в итоге заставило хищницу отступить.

В Бурзянской центральной районной больнице диагностировали у пострадавшего множественные рваные раны головы, укусы левого бедра и предплечья. Медики были поражены, что с такими серьёзными повреждениями и признаками травматического шока он сумел самостоятельно добраться до ближайшего фельдшерского пункта, откуда его доставили в районную больницу.

Пациенту провели экстренную операцию. В течение двух суток за ним наблюдали хирург и реаниматолог, консультировались с травматологом и ЛОР-врачом из Республиканской клинической больницы.

После стабилизации состояния 24 марта пострадавшего эвакуировали в Уфу на вертолёте «Ансат» для дальнейшего лечения в РКБ.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/burzyancrb
Теги: Бурзянский район происшествия в Бурзянском районе нападение медведя
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