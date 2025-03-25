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В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в доме инвалида

В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в доме инвалида

15:13, 25 мар 2025

В Татышлинском районе автоматический пожарный извещатель с GSM-модулем помог избежать трагедии в доме инвалида 1 группы по зрению. Инцидент произошел поздним вечером, когда супружеская пара уже спала. Об этом сообщают местные экстренные службы.

В деревянном строении возникло сильное задымление из-за закрытой задвижки дымохода после протопки печи. Устройство мгновенно среагировало на опасную концентрацию дыма и активировало тревожный сигнал.

Благодаря оперативному оповещению владельцы дома успели проветрить помещение, открыв окна и двери. Одновременно сигнал поступил в экстренные службы и главе сельского поселения.

Статистика показывает, что за 8 лет эксплуатации такие устройства спасли 1229 человек, включая 457 детей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Татышлинский район происшествия в Татышлинском районе
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