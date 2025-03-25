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В Уфе мать пыталась задушить трёхмесячную дочь

В Уфе мать пыталась задушить трёхмесячную дочь

19:22, 25 мар 2025

В Уфимском районе завершено расследование шокирующего случая. 37-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство малолетнего ребенка и жестоком обращении. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С октября 2024 по январь 2025 года обвиняемая, находясь в алкогольном опьянении, систематически проявляла агрессию по отношению к своей новорожденной дочери. Мать не обеспечивала трехмесячному младенцу необходимый уход, кричала на ребенка и угрожала выбросить малышку из окна пятого этажа.

В начале 2025 года ситуация достигла критической точки — женщина попыталась задушить дочь подушкой. Трагедию предотвратила бабушка, вовремя вернувшаяся домой. Она смогла реанимировать ребенка, оказав первую помощь.

Обвиняемая отрицает свою вину. В настоящее время женщина находится под стражей, а уголовное дело передано в Уфимский районный суд для рассмотрения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе
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