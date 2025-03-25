Отвергнутый «Булочка» сломал нос девушке в Башкирии

22:23, 25 мар 2025

В Башкирии произошло жестокое нападение на девушку. Как сообщает канал «Честный репортаж», местный криминальный авторитет по прозвищу «Булочка» ворвался в жилище, отказавшей ему в отношениях девушки, выбив входную дверь. Пострадавшая получила перелом носа, мужчина требовал от неё интимной близости. По словам жертвы, до инцидента «Булочка» оказывал ей знаки внимания, а после отказа начал её преследовать.

МВД Башкирии инициировало проверку происшествия. Пострадавшую направили на судебно-медицинское освидетельствование. В пресс-службе ведомства отметили, что процессуальное решение по данному случаю будет вынесено отделом МВД России по Салавату после получения медицинских заключений.

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Автор: Семен Подгорный