В Башкирии пожарный извещатель предотвратил возгорание в доме пенсионерки

15:11, 26 мар 2025

В селе Мишкино Мишкинского района Башкирии пенсионерка едва не устроила пожар, уснув во время готовки. Спасла ситуацию сработавшая пожарная сигнализация. Об этом сообщил глава республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Пенсионерка готовила обед на газовой плите, но неожиданно уснула, оставив включённым огонь. Когда на кухне появился дым, сработала мини-сирена пожарного извещателя. Громкий сигнал моментально разбудил хозяйку дома. Женщина успела отреагировать — выключила плиту до того, как пламя разгорелось, и до прибытия спасателей.

Первов подчеркнул, что этот случай - яркий пример того, как простое устройство может спасти жизнь. Так что не экономьте на безопасности. Лучше купить извещатель, чем потом кусать локти.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в доме инвалида

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС