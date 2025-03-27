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Из-за происшествия с АН-12 рейс из Уфы вернули обратно

Из-за происшествия с АН-12 рейс из Уфы вернули обратно

10:04, 27 мар 2025

Самолет, следовавший по маршруту Уфа - Новый Уренгой, был вынужден изменить курс в воздухе и вернуться в аэропорт вылета из-за чрезвычайной ситуации в пункте назначения. Информацию об этом предоставила Росавиация.

Инцидент произошел 26 марта, когда грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП в аэропорту ямальского города. Воздушная гавань временно прекратила функционирование до вечера того же дня.

Представитель Росавиации сообщил: «Пока аэропорт был закрыт, два воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы в Надым и Салехард. Рейс из Уфы в Новый Уренгой вернулся в столицу Башкортостана».

В результате происшествия пострадавших нет.

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Самолет Новый Уренгой — Уфа экстренно сел из-за поломки генератора двигателя

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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