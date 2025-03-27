Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Дышать нечем: Уфа и Салават задыхаются от химии

Дышать нечем: Уфа и Салават задыхаются от химии

10:57, 27 мар 2025

Башгидрометцентр представил февральскую статистику по качеству воздуха в промышленных городах Башкирии. По данным ведомства, в двух населённых пунктах экологическая ситуация вышла за рамки допустимых норм.

Столица республики попала в "чёрный список" с 16 эпизодами загрязнения. Чаще всего уфимцы вынуждены были вдыхать сероводород — 7 превышений ПДК за месяц. Ещё 6 раз в воздухе зашкаливал изопропилбензол, дважды фиксировали повышенную концентрацию пыли и один раз — фенола.

Абсолютным "лидером" стал Салават, где экологи насчитали 23 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Город буквально накрыло волной этилбензола (9 эпизодов), изопропилбензола (7 случаев), фенола (5 инцидентов) и пыли (2 превышения).

В Стерлитамаке зафиксировали 19 нарушений. Местные жители регулярно сталкивались с повышенным содержанием этилбензола (8 раз), пыли (6 случаев) и изопропилбензола (5 эпизодов).

На этом фоне выгодно отличаются Благовещенск и Туймазы — единственные города, где в феврале воздух остался чистым, а уровень загрязнения оценивается как низкий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфа, Стерлитамак и Салават лидируют по загрязнению воздуха в Башкирии

Читайте также:

Уфа, Стерлитамак и Салават лидируют по загрязнению воздуха в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Уфа, Стерлитамак и Салават лидируют по загрязнению воздуха в Башкирии
Общество в Башкирии
Уфа, Стерлитамак и Салават лидируют по загрязнению воздуха в Башкирии
Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов
Потребитель в Башкирии
Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов
В двух населенных пунктах Башкирии затопило дороги
Происшествия в Башкирии
В двух населенных пунктах Башкирии затопило дороги
Эти комнатные растения очистят воздух в доме лучше кондиционера
Это интересно
Эти комнатные растения очистят воздух в доме лучше кондиционера


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok