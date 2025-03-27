Дышать нечем: Уфа и Салават задыхаются от химии

10:57, 27 мар 2025

Башгидрометцентр представил февральскую статистику по качеству воздуха в промышленных городах Башкирии. По данным ведомства, в двух населённых пунктах экологическая ситуация вышла за рамки допустимых норм.

Столица республики попала в "чёрный список" с 16 эпизодами загрязнения. Чаще всего уфимцы вынуждены были вдыхать сероводород — 7 превышений ПДК за месяц. Ещё 6 раз в воздухе зашкаливал изопропилбензол, дважды фиксировали повышенную концентрацию пыли и один раз — фенола.

Абсолютным "лидером" стал Салават, где экологи насчитали 23 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Город буквально накрыло волной этилбензола (9 эпизодов), изопропилбензола (7 случаев), фенола (5 инцидентов) и пыли (2 превышения).

В Стерлитамаке зафиксировали 19 нарушений. Местные жители регулярно сталкивались с повышенным содержанием этилбензола (8 раз), пыли (6 случаев) и изопропилбензола (5 эпизодов).

На этом фоне выгодно отличаются Благовещенск и Туймазы — единственные города, где в феврале воздух остался чистым, а уровень загрязнения оценивается как низкий.

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Автор: Семен Подгорный