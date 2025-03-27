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В трех районах Башкирии зафиксированы новые подтопления

В трех районах Башкирии зафиксированы новые подтопления

11:17, 27 мар 2025

В Республике Башкортостан продолжается борьба с паводком. По данным главы Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, за минувшие сутки 26 марта зарегистрировано три новых случая подтопления. Стихия не отступает в Уфимском, Аургазинском и Балтачевском районах.

Спасатели в усиленном режиме мониторят шесть проблемных точек на карте республики. В зоне повышенного внимания — Уфа, Архангельский и Чишминский районы.

Реки региона ведут себя непредсказуемо. Заметный подъем воды наблюдается в Ике у села Нагайбаково (+19 см), в Дёме возле деревни Бочкарево (+12 см), а также в реке Уфа у Красной Горки (+15 см) и в районе Шакши (+11 см).

При этом есть и позитивные изменения. Уровень главной водной артерии региона — Белой — в столице республики снизился на 44 сантиметра. Также отмечается спад воды в Юрюзани около деревни Чулпан на 9 сантиметров.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Кирилл Первов, телеграм
Теги: паводок
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