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Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии

Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии

09:09, 28 мар 2025

В Кушнаренковском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 65-летний водитель грузового фургона ГАЗ погиб после столкновения с грузовиком МАЗ на 68 километре автодороги Р-240 подъезд к М-12 "Восток". Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По предварительной информации, авария произошла вечером в минувший четверг. Житель города Агидель, находившийся за рулем грузового фургона ГАЗ, не успел среагировать на остановившийся перед светофором грузовик МАЗ и допустил столкновение с ним.

В результате происшествия водитель фургона ГАЗ получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель МАЗа, 56-летний житель Челябинской области, не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП начато расследование, выясняются причины, по которым водитель не смог предотвратить столкновение.

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В Кушнаренковском районе Башкирии в смертельную аварию попали два грузовика

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В Кушнаренковском районе Башкирии в смертельную аварию попали два грузовика
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кушнаренковский район дтп в кушнаренковском районе
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