Кирпичная стена обрушилась на припаркованные автомобили в Уфе

09:49, 28 мар 2025

В пять часов утра на улице Первомайской в Уфе произошло внезапное обрушение кирпичной кладки ограждения магазина. По данным Управления гражданской защиты города, конструкция рухнула прямо на два припаркованных автомобиля - "Рено" и "Фольксваген".

Машины получили значительные механические повреждения. Среди людей пострадавших не зафиксировано.

В настоящее время эксперты проводят расследование причин разрушения ограждения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы