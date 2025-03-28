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Кирпичная стена обрушилась на припаркованные автомобили в Уфе

Кирпичная стена обрушилась на припаркованные автомобили в Уфе

09:49, 28 мар 2025

В пять часов утра на улице Первомайской в Уфе произошло внезапное обрушение кирпичной кладки ограждения магазина. По данным Управления гражданской защиты города, конструкция рухнула прямо на два припаркованных автомобиля - "Рено" и "Фольксваген".

Машины получили значительные механические повреждения. Среди людей пострадавших не зафиксировано.

В настоящее время эксперты проводят расследование причин разрушения ограждения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
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