Кирпичная стена обрушилась на припаркованные автомобили в Уфе
09:49, 28 мар 2025
В пять часов утра на улице Первомайской в Уфе произошло внезапное обрушение кирпичной кладки ограждения магазина. По данным Управления гражданской защиты города, конструкция рухнула прямо на два припаркованных автомобиля - "Рено" и "Фольксваген".
Машины получили значительные механические повреждения. Среди людей пострадавших не зафиксировано.
В настоящее время эксперты проводят расследование причин разрушения ограждения.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
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