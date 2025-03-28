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В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 39-летняя женщина

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 39-летняя женщина

10:15, 28 мар 2025

В селе Амангильдино Абзелиловского района на улице Кизильской вечером 27 марта произошло возгорание деревянного жилого дома. Инцидент закончился гибелью 39-летней местной жительницы. Об этом сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Спасатели, прибывшие на место для тушения пожара, обнаружили тело погибшей внутри жилища. Предварительной причиной возникновения пожара специалисты называют несоблюдение требований безопасности при использовании печного отопления.

Сейчас на месте происшествия продолжается работа следственной группы и экспертов пожарного надзора МЧС. Специалисты выясняют точные обстоятельства случившегося и проводят необходимые экспертизы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия пожар в Абзелиловском районе
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