В Уфе три человека оказались в больнице после ДТП с участием иномарок
11:38, 28 мар 2025
В Уфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии, инцидент случился вечером 27 марта на Центральной улице.
Молодой водитель 22 лет, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», допустил лобовое столкновение с «Хендай Крета». От удара немецкий автомобиль отбросило на опору линии электропередач.
В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир «Фольксвагена». Все трое получили различные травмы и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД начали расследование обстоятельств происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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