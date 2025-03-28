В Уфе три человека оказались в больнице после ДТП с участием иномарок

11:38, 28 мар 2025

В Уфе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии, инцидент случился вечером 27 марта на Центральной улице.

Молодой водитель 22 лет, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», допустил лобовое столкновение с «Хендай Крета». От удара немецкий автомобиль отбросило на опору линии электропередач.

В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир «Фольксвагена». Все трое получили различные травмы и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД начали расследование обстоятельств происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе