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В Уфе ищут пенсионера в зеленой ветровке

В Уфе ищут пенсионера в зеленой ветровке

10:36, 29 мар 2025

В Уфе четвертые сутки разыскивают 𝟔𝟗-летнего Мансура Сагадеева, пропавшего 25 марта. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "БаРС".

Приметы мужчины: среднее телосложение, рост 169 см, карие глаза и седые волосы. В момент исчезновения Сагадеев был одет в темно-зеленую ветровку, синие джинсы и ботинки.

К поискам пенсионера активно подключились волонтеры. Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении Мансура Мирзаяновича, просят звонить по телефонам: 8 (927) 262-01-78, 8 (937) 310-21-12 или 112.

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Пропавшая в Уфе 15-летняя девушка нашлась в Сибири

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПСО "БаРС"
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск в Уфе
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