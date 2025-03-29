Депутат Горсовета Уфы погиб в аварии на Николаевском перекрестке

12:58, 29 мар 2025

Минувшей ночью на Николаевском перекрестке в Башкирии произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал 42-летний депутат Горсовета Уфы Рустам Мукаев. Об этом сообщает Ньюс-Баш.

Трагедия случилась, когда автомобиль «Лексус» под управлением 36-летнего водителя не сумел выполнить маневр на перекрестке и столкнулся с грузовиком марки «Хово». Согласно информации Госавтоинспекции Башкирии, водитель легковушки нарушил правила проезда перекрестка. В результате столкновения пассажир «Лексуса» скончался на месте происшествия.

Погибший Рустам Мукаев работал заместителем директора по юридическим вопросам в строительной компании «Инициатива». В 2021 году он был избран в Горсовет Уфы. У Мукаева остались жена и трое детей. Обстоятельства аварии уточняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети