В Башкирии мужчина заживо сгорел в бане
11:48, 30 мар 2025
В ночь на 30 марта в Белорецке произошел смертельный пожар в бревенчатой бане на улице Лермонтова.
По информации МЧС Башкирии, огонь охватил 12 квадратных метров постройки. Прибывшие пожарные во время тушения обнаружили тело 38-летнего мужчины.
Обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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