В Башкирии водитель сбил насмерть велосипедиста

11:53, 30 мар 2025

Вечером 29 марта в Туймазах произошло смертельное ДТП. На улице Советской около 22:00 автомобиль "Киа Рио" под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на 41-летнего мужчину на велосипеде.

Как информирует Госавтоинспекция Башкирии, пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и причины произошедшей трагедии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Депутат Горсовета Уфы погиб в аварии на Николаевском перекрестке

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ