В Башкирии водитель сбил насмерть велосипедиста
11:53, 30 мар 2025
Вечером 29 марта в Туймазах произошло смертельное ДТП. На улице Советской около 22:00 автомобиль "Киа Рио" под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на 41-летнего мужчину на велосипеде.
Как информирует Госавтоинспекция Башкирии, пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и причины произошедшей трагедии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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