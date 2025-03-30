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В Башкирии водитель сбил насмерть велосипедиста

В Башкирии водитель сбил насмерть велосипедиста

11:53, 30 мар 2025

Вечером 29 марта в Туймазах произошло смертельное ДТП. На улице Советской около 22:00 автомобиль "Киа Рио" под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на 41-летнего мужчину на велосипеде.

Как информирует Госавтоинспекция Башкирии, пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и причины произошедшей трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Туймазы дтп в Туймазах
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