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В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в опору ЛЭП

В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в опору ЛЭП

22:48, 30 мар 2025

В Кугарчинском районе Башкирии накануне произошла смертельная авария. На первом километре трассы Максютово-Назаркино водитель двухколесного транспорта не справился с управлением.

По информации Госавтоинспекции республики, 27-летний мужчина, управлявший мопедом "Альфа", сначала съехал в кювет, а затем врезался в опору линий электропередач. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ и представители экстренных служб.

Ранее в Туймазах 36-летний автомобилист, управлявший "Киа Рио", совершил смертельный наезд на 41-летнего велосипедиста на улице Советской. По данным республиканской Госавтоинспекции, пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район дтп в Кугарчинском районе
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