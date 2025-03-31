В Гафурийском районе Башкирии 22-летний водитель погиб в ДТП
22:09, 31 мар 2025
31 марта около шести утра в Гафурийском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
На третьем километре трассы Имендяшево — Зилим-Караново водитель "Лады Веста" не справился с управлением и съехал в кювет. 22-летний автомобилист получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался на месте происшествия.
Двое пассажиров — 21-летний молодой человек и 27-летняя девушка — с различными травмами доставлены в больницу.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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