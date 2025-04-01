Автобус с 20 пассажирами протаранил столб в Уфе — пятеро в больнице

09:30, 01 апр 2025

В столице Башкирии пассажирский автобус №74 врезался в опору ЛЭП на остановке «Бульвар Славы». Инцидент произошел на проспекте Октября, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

За рулем "НефАза" находился 45-летний водитель. В момент столкновения в салоне ехали 20 пассажиров. Пятерых пострадавших медики экстренно госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе