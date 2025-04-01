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В Уфе водитель протаранил электроопору, пострадал человек

В Уфе водитель протаранил электроопору, пострадал человек

17:18, 01 апр 2025

В Уфе завершено расследование ДТП с пострадавшим. Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение против местного жителя, который в июне прошлого года устроил аварию на улице Вологодской.

Согласно материалам дела, около 23:00 водитель в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Автомобиль Lifan врезался в электрический столб. В результате столкновения пассажир транспортного средства получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Региональная прокуратура передала материалы уголовного дела в Орджоникидзевский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа дтп в уфе происшествия Уфа
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