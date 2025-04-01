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Житель Уфы до смерти избил собутыльника битой и лег спать

Житель Уфы до смерти избил собутыльника битой и лег спать

18:33, 01 апр 2025

В Уфе задержан 25-летний мужчина, до смерти избивший своего знакомого во время совместного распития алкоголя. Инцидент произошел на прошлой неделе в квартире общего друга. По информации пресс-службы следственного комитета Башкирии, между молодыми людьми разгорелся конфликт.

В ходе ссоры подозреваемый начал избивать оппонента руками и ногами, а затем взялся за биту. После жестоких побоев нападавший ушел спать в соседнюю комнату. Утром, обнаружив тело погибшего, он вызвал правоохранительные органы.

Следственный комитет Башкирии сообщает, что задержанный полностью признал вину в убийстве. На период расследования суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Уфе мужчина зарезал подругу и остался спать рядом с телом

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство в Уфе
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