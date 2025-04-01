Пятеро детей стали жертвами пожаров в Башкирии
19:03, 01 апр 2025
С начала 2025 года в Башкирии зафиксировано пять смертельных случаев среди несовершеннолетних при пожарах. Об этом сообщил старший инспектор Евгений Рыжиков. Среди погибших - трехлетние малыши.
По словам представителя пожарной службы, наибольшую опасность представляют периоды школьных каникул, когда дети находятся дома без надзора взрослых.
Рыжиков призвал родителей соблюдать меры предосторожности: размещать огнеопасные предметы в недоступных для детей местах, используя контейнеры с надежными крышками. Инспектор также отметил необходимость проведения регулярных разъяснительных бесед с детьми о действиях при возникновении пожароопасной ситуации.
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