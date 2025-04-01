Пятеро детей стали жертвами пожаров в Башкирии

19:03, 01 апр 2025

С начала 2025 года в Башкирии зафиксировано пять смертельных случаев среди несовершеннолетних при пожарах. Об этом сообщил старший инспектор Евгений Рыжиков. Среди погибших - трехлетние малыши.

По словам представителя пожарной службы, наибольшую опасность представляют периоды школьных каникул, когда дети находятся дома без надзора взрослых.

Рыжиков призвал родителей соблюдать меры предосторожности: размещать огнеопасные предметы в недоступных для детей местах, используя контейнеры с надежными крышками. Инспектор также отметил необходимость проведения регулярных разъяснительных бесед с детьми о действиях при возникновении пожароопасной ситуации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии мужчина заживо сгорел в бане

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ