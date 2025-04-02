Пожар в Башкирии: в селе Сафарово погиб мужчина

09:22, 02 апр 2025

Вечером в селе Сафарово Учалинского района Башкортостана на улице Молодежной случился пожар, который унес жизнь 65-летнего мужчины. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС республики.

Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. С огненной стихией боролись пожарные и добровольцы, которым удалось остановить распространение пламени. Однако во время тушения в одной из комнат был найден погибший. На месте работают дознаватель МЧС и следственная группа.

За прошедшие сутки МЧС Башкирии зарегистрировало 30 пожаров. Инцидентов на воде и крупных ДТП не случилось. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ