В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова

17:48, 02 апр 2025

В СНТ «Черемушка» в Стерлитамаке 60-летний мужчина получил ожоги при самостоятельном тушении загоревшихся на его садовом участке дров. Инцидент произошел сегодня днем, о чем информирует пресс-служба республиканского МЧС.

Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя примерно девять минут после поступления вызова и успешно справились с огнем. Однако до их приезда пострадавший предпринял попытку самостоятельно справиться с пожаром, в результате чего получил ожоги обеих коленей.

Мужчина доставлен в больницу Стерлитамака. Специалисты МЧС в настоящее время выясняют обстоятельства, при которых возникло возгорание.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ