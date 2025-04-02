В Уфе бесследно исчезла молодая девушка — ее ищут уже больше недели

19:48, 02 апр 2025

В Уфе ведутся поиски 21-летней Алсу Закировой, которая вышла из дома 24 марта и до сих пор о ней ничего неизвестно. Информацию о пропавшей через социальные сети распространяет поисковый отряд «Лиза Алерт».

Девушка покинула место проживания в черной куртке, голубых джинсах, розовой шапке и черных ботинках. С момента исчезновения прошло больше недели, но Алсу так и не связалась с родственниками и не сообщила о своем местонахождении.

Отличительные приметы: рост 160 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Алсу, просят обращаться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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Автор: https://www.ufa.kp.ru/online/news/6308662/

Фото: Лиза Алерт